Boas notícias para o Barcelona na véspera do «El Clásico»: Alejandro Balde e Marc Casadó receberam alta médica e estão aptos para defrontar o Real Madrid.

O lateral-esquerdo estava de fora há um mês, a contas com uma lesão na perna esquerda, enquanto o médio não jogava desde 16 de março por um problema no joelho direito.

Barcelona e Real Madrid defrontam-se este domingo na Catalunha, a partir das 15h15, num jogo importante nas contas do título. Com quatro jornadas por disputar, o Barça lidera com 79 pontos, mais quatro do que os «merengues», que seguem na segunda posição.