O Barcelona venceu, a algum custo, o Athletic Bilbao, por 2-1, na noite deste sábado. Foi um jogo difícil para os comandados de Hans Flick, pois tiveram de suar para conseguir levar os três pontos no Montjuic.

O primeiro golo do jogo surgiu pela jovem coqueluche catalã Lamine Yamal, aos 24 minutos de jogo, com um remate espontâneo fora da grande área contrária. Yamal ultrapassou o amigo Nico Williams e rematou em arco, beneficiando de um desvio.

O Athletic Bilbao empatou o marcador através de uma grande penalidade marcada por Sancet, aos 42 minutos, por falta de Pau Cubarsi. Só que Robert Lewandowski, o mais velho do Barcelona em campo, seguiu o exemplo do menino Lamine Yamal e marcou o segundo do Barcelona, aos 75 minutos, com muito sentido de oportunidade.

Foi um jogo em que alguns elementos muito jovens do Barcelona foram determinantes para o resultado - Flick confiou em Bernal, Pedri e Fermín Lopez, que deram dinamismo ao meio-campo culé.

O Barcelona soma duas vitórias em dois jogos, já o Athletic procura o primeiro triunfo na Liga espanhola, depois de um primeiro empate com o Getafe. No outro jogo da tarde deste sábado, o Maiorca perdeu em casa do Osasuna, com o português Samu Costa a disputar todo o encontro (1-0).