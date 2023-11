Era um jogo de urgência para as duas equipas: a Real Sociedad precisava de vencer para não perder contacto com a zona ‘Champions’; o Barcelona tinha a mesma necessidade, para se manter perto do topo, na luta pelo título, em especial depois de ter sido derrotado pelo Real Madrid na última jornada.

Os portugueses João Félix e João Cancelo foram titulares na equipa catalã, com Xavi Hernandez a apostar em Lewandowski e Fermin para fazer companhia no ataque ao avançado português.

A Real Sociedad apresentou o ‘onze’ de gala – e dificilmente poderia fazer poupanças a pensar no Benfica, dada a exigência do jogo.

O jogo foi intenso, com a Real Sociedad a jogar melhor no primeiro tempo, mas sem ser capaz de marcar. João Félix esteve num lance em que pediu penálti, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

Na segunda parte, o Barcelona começou a ter mais bola. Pedri voltou a jogar, após paragem por lesão, entrando para o lugar do apagado Lewandowski.

Foi a vez da Real Sociedad pedir penálti, num lance de Koundé sobre Oyarzabal, mas o desfecho foi o mesmo: nada.

E chegou o último minuto, já sem os portugueses em campo (foram substituídos aos 69 minutos, por Raphinha e Lamine Yamal) e com a Real em quebra física.

Um daqueles passes que só parecem existir na imaginação de Gundogan – e na bota direita do alemão - deu o golo a Araujo.

O lance ainda foi anulado, por suposto fora de jogo do defesa uruguaio, mas a decisão foi revertida pelo VAR.

Um golo aos 93 minutos a deixar a equipa basca no sexto lugar, com 19 pontos.

O Barcelona é terceiro, a um ponto do Real Madrid, que ainda não jogou nesta jornada, recebendo o Rayo Vallecano este domingo.

Falta saber se é uma derrota que tire ânimo e confiança à equipa basca para a receção ao Benfica, na quarta-feira.

Já o Barcelona reencontra o Shakhtar Donetsk, na Champions, na terça-feira.