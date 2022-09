O Betis ascendeu esta noite ao terceiro lugar da La Liga, ao vencer na receção ao Villarreal (1-0), em jogo da quinta jornada.

Rui Silva e William Carvalho foram titulares e viram Rodri, aos 61 minutos, a apontar o golo que deu o triunfo aos béticos, após assistência de Luiz Henrique.

O Betis está assim em terceiro lugar: tem menos três pontos do que o líder Real Madrid e mais dois do que Villarreal, Athletic Bilbau e Atlético de Madrid.

O Athletic Bilbau, refira-se, também venceu, na deslocação ao terreno do Elche (4-1). O momento do jogo deu-se logo aos 22 minutos, com um grande golo de Nico Williams.

Já o Getafe, com Domingos Duarte a titular, triunfou na receção à Real Sociedad: 2-1.

Enes Unal e Carlos Aleña marcaram para os madrilenos, Brais Mendéz reduziu para os bascos.