Com William Carvalho e Rui Silva de início, o Betis perdeu no Benito Villamarín frente ao Cádiz, numa partida da 28.ª jornada da Liga espanhola.



O jogo foi equilibrado até à expulsão de Sergio Canales aos 38 minutos. O médio viu o cartão vermelho direto depois de ter perdido a bola e travado em falta o adversário quando este seguia isolado.



A resistência do Betis durou até aos 53 minutos quando Alcaraz, de penálti, adiantou os forasteiros. Seis minutos depois, Chris Ramos fez o 2-0 e praticamente carimbou o triunfo do Cádiz.



O conjunto andaluz acabou o jogo com nove jogadores por cartão vermelho direto de Ruibal.



No outro jogo deste domingo, Valladolid e Maiorca empataram a três golos. Muriqi foi a figura da partida ao anotar dois golos da equipa insular, o último dos quais aos 90+4.



O Betis atrasou-se na luta pela Europa e perdeu o quinto lugar para o Villarreal. Por sua vez, o Cádiz é 14.º com 31 pontos, a três pontos do Maiorca. Já o Valladolid é 16.º com 29 pontos.



Classificação da Liga espanhola