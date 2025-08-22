Espanha: Betis vence Alavés de Toni Martínez pela margem mínima
Giovani Lo Celso marcou o golo da vitória
O Betis assumiu, à condição, a liderança da Liga espanhola, ao vencer por 1-0 na receção ao Alavés, no encontro que abriu a segunda jornada da competição. Foi um jogo cinzento e com poucas chances claras de golo.
O médio internacional argentino Giovani Lo Celso marcou o único golo do encontro à passagem do quarto de hora, aos 16 minutos, ao responder a um ressalto na pequena área. Garantiu o primeiro triunfo do conjunto de Sevilha, que na ronda inaugural empatou com o recém-promovido Elche, de Martim Neto.
A equipa comandada por Manuel Pellegrini soma quatro pontos e deverá ser ultrapassada no decorrer da jornada. Já o Alavés, que alinhou com o ex-FC Porto Toni Martínez no onze inicial, fica com os mesmos três pontos após uma vitória sobre o Levante na jornada inaugural.