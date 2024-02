Após o empate frente ao Getafe na ronda anterior, o Betis voltou aos triunfos na Liga espanhola no dérbi andaluz frente ao Cádiz (2-0), no arranque da 24.ª ronda.



Com Rui Silva na equipa inicial, o conjunto de Pellegrini abriu o marcador logo aos seis minutos por intermédio de Willian José. No primeiro minuto do segundo tempo, o avançado brasileiro assistiu Pablo Fornals, que se estreou a marcar pelo Betis, para o 2-0 final.



William Carvalho foi lançado aos 78 minutos para o lugar de Fekir.



Com esta vitória o Betis ultrapassou à condição a Real Sociedad no sexto lugar enquanto o Cádiz continua em zona de descida - é 18.º classificado.



Classificação da Liga espanhola

