Espanha: bis de Toni Martínez carimba reviravolta do Alavés frente ao Maiorca
Antigo avançado do FC Porto anula golaço de Virgili, assistido pelo português Samu Costa
Toni Martínez, antigo avançado de Famalicão e FC Porto, continua a carregar o Alavés às costas na difícil luta pela manutenção na Liga espanhola. O ponta de lança bisou no triunfo frente ao Maiorca (2-1), na 32.ª jornada do campeonato, e tirou, à condição, a equipa basca da zona de despromoção.
Antes do show de Martínez, brilhou Jan Virgili, autor de um grande golo aos 18 minutos. Servido pelo português Samu Costa, o internacional sub-21 espanhol atirou em arco, de fora da área, para o fundo da baliza contrária.
A reviravolta do Alavés surgiu no segundo tempo e teve a assinatura de Toni Martínez, que começou por empatar, de cabeça, na sequência de um canto (56m) e fez o 2-1 aos 69 minutos com alguma felicidade à mistura, uma vez que o seu remate sofreu um desvio em David Lopez e traiu o guarda-redes do Maiorca, Leo Román.
Martínez, que foi eleito o Homem do Jogo, chegou aos 15 golos esta temporada, 11 deles na LaLiga. O avançado espanhol vive um grande momento, somando seis golos nos últimos cinco jogos.
Nas contas da manutenção na LaLiga, o Alavés, que não vencia há três jogos, chegou aos 36 pontos e ultrapassou o Maiorca na tabela, que soma menos um.
A primeira equipa abaixo da “linha de água” é o Sevilha, com 34 pontos, que no domingo visita o estádio do Osasuna.