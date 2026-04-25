Toni Martínez, antigo avançado de Famalicão e FC Porto, continua a carregar o Alavés às costas na difícil luta pela manutenção na Liga espanhola. O ponta de lança bisou no triunfo frente ao Maiorca (2-1), na 32.ª jornada do campeonato, e tirou, à condição, a equipa basca da zona de despromoção.

Antes do show de Martínez, brilhou Jan Virgili, autor de um grande golo aos 18 minutos. Servido pelo português Samu Costa, o internacional sub-21 espanhol atirou em arco, de fora da área, para o fundo da baliza contrária.

A reviravolta do Alavés surgiu no segundo tempo e teve a assinatura de Toni Martínez, que começou por empatar, de cabeça, na sequência de um canto (56m) e fez o 2-1 aos 69 minutos com alguma felicidade à mistura, uma vez que o seu remate sofreu um desvio em David Lopez e traiu o guarda-redes do Maiorca, Leo Román.

Martínez, que foi eleito o Homem do Jogo, chegou aos 15 golos esta temporada, 11 deles na LaLiga. O avançado espanhol vive um grande momento, somando seis golos nos últimos cinco jogos.

Nas contas da manutenção na LaLiga, o Alavés, que não vencia há três jogos, chegou aos 36 pontos e ultrapassou o Maiorca na tabela, que soma menos um.

A primeira equipa abaixo da “linha de água” é o Sevilha, com 34 pontos, que no domingo visita o estádio do Osasuna.

RELACIONADOS
