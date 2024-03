Borja Mayoral tem uma lesão no menisco externo do joelho esquerdo e vai ser operado ainda esta semana.

A confirmação foi dada pelo Getafe em comunicado no seu site oficial, depois de serem conhecidos os resultados dos exames médicos feitos ao avançado.

Na mesma nota, a equipa espanhola não avançou o tempo de paragem do jogador, de 26, que, ainda assim, tem a presença no Euro 2024 em risco naquela que estava a ser até agora a temporada mais prolífera da carreira, com 17 golos em 31 jogos.

De recordar que o avançado espanhol saiu lesionado aos 78 minutos do jogo entre o Getafe e o Las Palmas, que terminou empatado a três golos.