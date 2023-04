O Maiorca colocou fim à série de invencibilidade do Celta de Vigo que durava desde 12 de fevereiro. O conjunto insular derrotou a equipa de Carvalhal por 1-0, nos Balaídos, no fecho da 29.ª jornada da Liga espanhola.



O tento solitário do encontro foi anotado por Amath Ndiaye, aos 29 minutos. O Maiorca ganhou uma sucessão de duelos, Iván Villar saiu em falso e a bola sobrou para o senegalês que atirou para o fundo da baliza dos galegos.



Refira-se que Gonçalo Paciência foi lançado por Carvalhal no início da segunda para o lugar de Haris Seferovic. O Celta terminou o jogo com dez elementos por expulsão de Hugo Mallo por acumulação de cartões amarelos.



Com esta vitória o Maiorca subiu ao 11.º por troca com o Celta de Vigo.



Classificação da Liga espanhola