O caso Negreira continua a dar que falar em Espanha, com o Real Madrid a estudar a possibilidade de pedir uma indemnização, que a imprensa espanhola adjetiva de «milionária», ao Barcelona por danos e prejuízos causados pela atuação dos catalães.

Em causa, recorde-se, estão pagamentos feitos pelo Barça, entre 2001 e 2018, por serviços e relatórios técnicos sobre arbitragem a empresas ligadas a José Enríquez Negreira, enquanto este era vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação espanhola. No total, o clube da Catalunha desembolsou mais de 7 milhões de euros nesse período.

Na justiça espanhola corre um processo, interposto pelo Real Madrid, que pretende ver esclarecidas questões relacionadas com a atividade financeira do Barcelona entre os anos de 2001 e 2021. Os madrilenos pretendem ter acesso a faturas e auditorias feitas pelo rival nesse período.

A UEFA também poderá intervir neste caso, podendo, no limite, impedir o Barcelona de disputar competições europeias durante um ano caso se comprove que o clube catalão tenha agido com o intuito de manipular ou influenciar o resultado de um ou mais jogos a nível nacional e internacional.

No meio de um dos períodos mais conturbados da história recente do futebol espanhol, com as questões relacionadas com a arbitragem a dominarem grande parte das discussões, o Real Madrid pensa em pedir «indemnizações milionárias» ao Barcelona por eventuais danos causados pelo caso Negreira.