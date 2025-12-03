O Barcelona emitiu esta quarta-feira um comunicado para atualizar o estado clínico de Dani Olmo, médio que saiu lesionado no jogo de terça-feira frente ao Atlético de Madrid (3-1). O internacional espanhol ficará fora das opções de Hans-Dieter Flick por cerca de mês.

«O jogador da equipa principal Dani Olmo sofreu uma luxação no ombro esquerdo na partida de ontem contra o Atlético de Madrid. Após os exames realizados, optou-se por um tratamento conservador. O tempo aproximado de recuperação é de um mês», pode ler-se na nota publicada pelo clube catalão.

O jogador do Barcelona foi um dos responsáveis pela reviravolta na vitória diante o Atlético de Madrid. Dani Olmo assinou o 2-1 para a equipa da casa, no entanto, no momento da finalização o jogador caiu sobre o ombro esquerdo e acabou por ser substituído devido às queixas físicas.

Dani Olmo, de 27 anos, cumpre a segunda temporada ao serviço dos catalães. Soma quatro golos e duas assistências em 14 jogos esta época.