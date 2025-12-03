Espanha: Dani Olmo (Barcelona) enfrenta paragem de um mês
Jogador dos catalães sofreu uma luxação no ombro esquerdo
Jogador dos catalães sofreu uma luxação no ombro esquerdo
O Barcelona emitiu esta quarta-feira um comunicado para atualizar o estado clínico de Dani Olmo, médio que saiu lesionado no jogo de terça-feira frente ao Atlético de Madrid (3-1). O internacional espanhol ficará fora das opções de Hans-Dieter Flick por cerca de mês.
«O jogador da equipa principal Dani Olmo sofreu uma luxação no ombro esquerdo na partida de ontem contra o Atlético de Madrid. Após os exames realizados, optou-se por um tratamento conservador. O tempo aproximado de recuperação é de um mês», pode ler-se na nota publicada pelo clube catalão.
O jogador do Barcelona foi um dos responsáveis pela reviravolta na vitória diante o Atlético de Madrid. Dani Olmo assinou o 2-1 para a equipa da casa, no entanto, no momento da finalização o jogador caiu sobre o ombro esquerdo e acabou por ser substituído devido às queixas físicas.
Dani Olmo, de 27 anos, cumpre a segunda temporada ao serviço dos catalães. Soma quatro golos e duas assistências em 14 jogos esta época.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 3, 2025
El jugador del primer equipo 𝐃𝐚𝐧𝐢 𝐎𝐥𝐦𝐨 sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid.
Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador.
El tiempo aproximado de… pic.twitter.com/Es0IQkk8uh