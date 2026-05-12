David Villa, antigo avançado de Barcelona e Atlético de Madrid, teve um papel importante na angariação de fundos promovida pelo clube em que se formou, a Unión Popular de Langreo, que atravessa uma «situação económica delicadíssima».

O emblema das Astúrias, que esta temporada foi despromovido ao quinto escalão do futebol espanhol, lançou a iniciativa «Salvemos o Unión» com o objetivo de reunir verbas para fazer face às dívidas de curto prazo com que a nova Direção do clube se deparou.

Os dirigentes explicaram a David Villa os desafios atuais do clube, sendo que «a preocupação e sensibilidade do ex-avançado internacional espanhol perante a situação da equipa onde se formou concretizaram-se na contribuição de um valor decisivo para garantir a sobrevivência do Unión Popular de Langreo».

«A contribuição final [de Villa], juntamente com todos os que participaram na angariação de fundos, levou o clube a alcançar o montante necessário para liquidar a dívida de curto prazo que tem prejudicado o Unión nos últimos meses», acrescentou o clube, num comunicado publicado no seu site.

David Villa, hoje com 44 anos, representou a Unión Popular de Langreo até aos sub-19, antes de ter protagonizado uma carreira notável, com uma Liga dos Campeões, pelo Barcelona [2011], e um Europeu [2008] e um Mundial [2010], pela seleção espanhola, como pontos mais altos.

Além do Barcelona, jogou ainda no Sp. Gijón, no Saragoça, no Valência, no Atlético de Madrid, no Melbourne City, no New York City e no Vissel Kobe. Atualmente, é conselheiro no Atlético de Madrid.

