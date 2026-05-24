Depois do Racing Santander ter garantido a subida à primeira divisão espanhola, nesta jornada foi a vez do Deportivo da Corunha ter garantido o regresso ao máximo escalão do país.

A equipa galega só precisava de um empate para garantir o feito, mas foi além disso e venceu por 2-0 o Valladolid. Bil Nsongo, do Deportivo, bisou e foi o herói da subida.

É o regresso à La Liga do Deportivo Corunha, que conta com Yeremay Hernández nos seus quadros, um jogador associado ao Sporting. A equipa estava fora da primeira divisão desde 2017/18.

Entretanto, estiveram durante quatro anos na terceira divisão entre 2020 e 2024. Após dois anos na La Liga 2, o Deportivo está entre os grandes de Espanha. A discussão do vencedor fica adiada para a última jornada.