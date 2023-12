Las Palmas e Getafe abriram a jornada 15 da liga espanhola separados por um ponto, tranquilos, a meio da tabela.

A equipa das ilhas Canárias continua em alta, mostrando no escalão principal o que o fez subir de divisão: futebol alegre, boas dinâmicas, capacidade de marcar golos - e vencer jogos.

Já o Getafe pagou caro pelos erros que cometeu.

Por falar em erros, a equipa de arbitragem também teve uma noite atribulada, especialmente no aspeto da disciplina.

No meio de alguma confusão, surgiu o primeiro golo do jogo, apontado pelo lateral mexicano Julian Araujo, aos 43 minutos.

O golo despertou a equipa da casa, que podia ter aumentado a vantagem num par de ocasiões ainda antes do intervalo.

O Getafe tentou reagir na segunda parte, mas viu o central Alderete ser expulso logo aos 48 minutos. O técnico Pepe Bordalás lançou o português Domingos Duarte para recompor a sua defesa.

O Getafe até melhorou a jogar com dez, mas não evitou o segundo golo do Las Palmas, que surgiu apenas nos últimos instantes do jogo, apontado por Herrera.

O Las Palmas ultrapassou o Getafe, subindo ao oitavo lugar, com 21 pontos.