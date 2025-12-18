O Getafe foi eliminado nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha, esta quinta-feira, ao perder por 3-1 na visita ao Burgos, que alinha na segunda divisão.

Com Domingos Duarte suplente utilizado, a equipa primodivisionária até esteve a vencer, graças ao golo de Alex Sancris, aos 32 minutos. No entanto, o Burgos empatou em cima do intervalo por David González (45+4 minutos), de penálti.

Na segunda parte, o bis de Iñigo Córdoba (57 e 73m) selou as contas do jogo. Borja Mayoral ainda falhou um penálti à entrada para o último quarto de hora.

Nos outros jogos do dia, o Athletic Bilbau venceu no prolongamento no terreno do Ourense (1-0), da terceira divisão, graças ao golo solitário de Mikel Jauregizar.

Já o Betis, garantiu a presença nos oitavos, ao vencer fora o Murcia (2-0), com um penálti de Cucho Hernández e um golo na própria baliza do guarda-redes da equipa anfitriã, Diego Piñeiro.