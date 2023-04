Espanhol e Cádiz não desataram o nulo na partida inaugural da 30.ª jornada da Liga espanhola.



Não foi por falta de oportunidades que o encontro terminou sem golos. Na segunda parte, Joselu teve um golo anulado por fora de jogo, atirou uma bola ao ferro e viu o guarda-redes contrário, Ledesma, negar-lhe o golo.



O empate penaliza mais o Espanhol que continua em zona de despromoção com 28 pontos, a dois do Almeria, a primeira equipa em zona de salvação. Por sua vez, o Cádiz é 14.º com 32 pontos.



Classificação da Liga espanhola