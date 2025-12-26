Espanha: ex-Chaves e Rio Ave apanha seis jogos de suspensão
Pena pesada aplicada a Marcão na sequência da expulsão no jogo com o Real Madrid
Seis jogos de castigo! É esta a sanção aplicada a Marcão, jogador do Sevilha, pela reação intempestiva que teve após a sua expulsão ao minuto 68 do jogo com o Real Madrid, da 17.ª jornada da Liga espanhola.
O Comité de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol publicou o relatório elaborado pelo árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, no qual refere que o defesa do Sevilha o insultou após a exibição do cartão vermelho com a expressão «filho da p***».
Analisadas as imagens, o Comité considerou que Marcão terá dito «p*** que pariu», em vez do insulto relatado pelo árbitro, mas não deixou de ter mão pesada na hora de definir o castigo aplicado ao futebolista brasileiro.
Marcão, que em Portugal representou o Rio Ave e o Desp. Chaves, vai falhar as próximas seis jornadas da Liga espanhola pela expulsão no Bernabéu, pelo que apenas deverá voltar a ser opção nos sevilhanos em meados de fevereiro.
O castigo aplicado tem em consideração o duplo amarelo visto pelo defesa, bem como a atitude agressiva tida para com o árbitro e no momento em que deixou o relvado.
Igualmente expulso no jogo com o Real Madrid, o treinador do Sevilha, Matías Almeyda, vai falhar a próxima jornada da Liga espanhola, frente ao Levante.