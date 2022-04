O Betis venceu com reviravolta (2-1) no Nuevo Mirandilla, casa do Cádiz, numa partida da 31.ª jornada da Liga espanhola.



Sem William Carvalho (suspenso) e com Rui Silva no banco, os andaluzes viram o VAR anular um golo a Cañales aos 16 minutos. Quem aproveitou foi a equipa da casa aos 58 minutos para chegar à vantagem - golo de Alejo.



Pellegrini mexeu de imediato e lançou Borja Iglesias, Joaquín, Bellerín e Tello. Foi, curiosamente, o ex-FC Porto quem marcou o golo do empate aos 78 minutos. Pouco depois, ao minuto 85, Borja Iglesias - outro jogador lançado no decorrer do encontro - apontou o 2-1 final de penálti.



Com esta vitória o Betis reforçou o quinto lugar e aproximou-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Por sua vez, o Cádiz é 18.º colocado e está em zona de descida.