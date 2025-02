O Atlético de Madrid voltou às vitórias na Liga espanhola, duas jornadas depois, e fica, à condição, a apenas um ponto de distância do líder, Real Madrid, que defronta na noite deste sábado o Espanhol, em Barcelona (20:00).

O ex-Gil Vicente, Samuel Lino, adiantou os «colchoneros» no marcador diante do Maiorca, a meio da primeira parte, com um remate cruzado a finalizar um contra-ataque conduzido por Giuliano Simeone.

O momento alto do jogo foi assinado por Antoine Griezmann, no tempo de compensação, ao fechar o resultado (2-0) com um chapéu perfeito.

Getafe, com Domingos Duarte a tempo inteiro, e Sevilha não saíram do nulo, enquanto o Villarreal goleou o Valladolid por 5-1. Ayoze Perez, perto do intervalo, abriu caminho ao triunfo do «submarino amarelo», que chegou a ter uma vantagem de cinco golos no marcador, que um belo golo de Amallah, no tempo de compensação, atenuou.

Este domingo, o Barcelona defronta o Alavés (13:00) e o Athletic Bilbao visita o reduto do Betis (20:00). Pelo meio disputam-se os jogos Valência-Celta de Vigo (15:15) e Osasuna-Real Sociedad (17:30).