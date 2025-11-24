Espanha: ex-Sp. Braga decisivo no regresso às vitórias do Espanhol
Roberto Fernández marcou o segundo golo dos catalães no triunfo por 2-1 frente ao Sevilha.
Com o ex-Sp. Braga, Roberto Fernández, em destaque, o Espanhol regressou aos triunfos na Liga espanhola na receção ao Sevilha (2-1), no fecho da 13.ª jornada, e subiu ao quinto posto da tabela classificativa, que partilha com o Betis, somando ambos 21 pontos.
O resultado é bastante penalizador para o Sevilha, que viu Peque acertar no ferro (17 minutos) e apanhou pela frente um inspirado Dmitrovic na baliza dos catalães, que assinou uma mão-cheia de defesas de grande qualidade.
Para piorar a situação dos sevilhanos, o Espanhol também foi eficaz no ataque, conseguindo marcar no arranque da segunda parte, por Pere Milla, e aos 84 minutos, pelo ex-Sp. Braga, Roberto Fernández, que saltou do banco para resolver o jogo.
O Sevilha ainda conseguiu reduzir aos 86 minutos, por Marcão (ex-Rio Ave e Desp. Chaves), mas não foi capaz de evitar a quarta derrota nos últimos cinco jogos no campeonato.