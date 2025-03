Com uma recuperação notável, o Las Palmas, que ao minuto 90 perdia por 0-2 diante do Alavés, salvou um ponto precioso no jogo que abriu a 28.ª jornada da Liga espanhola (2-2). O avançado internacional português Fábio Silva marcou pela equipa da Gran Canária.

Nos instantes iniciais da partida, o ex-FC Porto, Toni Martínez, inaugurou o marcador num lance polémico, em que o Las Palmas ficou a pedir fora de jogo do avançado espanhol, que interrompeu um período de praticamente cinco meses sem marcar.

O antigo avançado portista acabaria por deixar o relvado ao minuto 60, devido a lesão, sendo substituído por Asier Villalibre, que assistiu, pouco depois, Jon Guridi para o 0-2.

Tudo parecia resolvido, até que, em cima do minuto 90, Fábio Silva reduziu para o Las Palmas, na conversão de um penálti cometido por Facundo Garcés, que jogou a bola com a mão no interior da sua área na sequência de um cabeceamento de Oliver McBurnie.

O golo deu nova vida aos "canarinhos", que chegariam ao empate pouco depois, por intermédio de Alberto Moleiro.

O 2-2 final mantém as duas equipas em zona perigosa da tabela classificativa, separadas por apenas dois pontos, com vantagem para o Alavés, que soma 27.