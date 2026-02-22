O Getafe, de Domingos Duarte, perdeu este domingo na receção ao Sevilha (1-0), em jogo a contar para a 25.ª jornada da liga espanhola.

A equipa do defesa português procurava manter o bom momento da temporada, após somar duas vitórias consecutivas diante do Alavés e Villarreal, respetivamente. Já o Sevilha, depois de dois empates seguidos, volta a vencer no campeonato.

Numa primeira parte sem golos, o Getafe ficou reduzido a dez jogadores com a expulsão, aos 26 minutos, de Djené. Nos segundos 45 minutos, a formação visitante aproveitou a vantagem numérica e chegou ao golo através de Djibril Sow (64m), que carimbou a primeira vitória do Sevilha em quatro jogos.

Com este resultado, o Getafe ocupa a 12.ª posição com 29 pontos. Por sua vez, o Sevilha encontra-se no 11.º lugar com, também, 29 pontos.