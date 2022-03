O Getafe colocou um travão no ciclo de três vitórias consecutivas do Valência. As duas equipas não saíram do nulo, no Coliseum Alfonso Pérez, numa partida referente à 28.ª jornada da Liga espanhola.



A equipa de Quique Flores, treinador que já passou pelo Benfica, teve um golo anulado pelo VAR por mão na bola antes da finalização de Borja Mayoral.



Assim, a formação «che» segue no oitavo lugar com 37 pontos enquanto o Getafe é 15.º com 28 pontos.



No outro jogo deste sábado, o Villarreal derrotou o Celta de Vigo por 1-0 graças a um golo de Dani Parejo, aos 64 minutos.