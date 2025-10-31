Espanha: Getafe vence apesar de penálti cometido por Domingos Duarte
Madrilenos batem o Girona por 2-1 no jogo que abriu a 11.ª jornada
Madrilenos batem o Girona por 2-1 no jogo que abriu a 11.ª jornada
O Getafe, com Domingos Duarte a tempo inteiro no quarteto defensivo, regressou às vitórias na Liga espanhola, na abertura da 11.ª ronda. A “vítima” foi o Girona, que caiu no Coliseum por 2-1.
Depois de uma primeira parte com pouca baliza, os madrilenos foram muito superiores na etapa complementar, dando expressão a esse ascendente com os golos de Mario Martin, aos 72 minutos, e Borja Mayoral, aos 86.
Perto do minuto 90, um penálti cometido por Domingos Duarte, descoberto pelo videoárbitro, permitiu a Stuani encurtar para a margem mínima. Foi o terceiro golo da época para o uruguaio, de 39 anos, todos na sequência de grandes penalidades.
O triunfo permite ao Getafe subir, à condição, ao sexto lugar da LaLiga, com 17 pontos, enquanto o Girona continua no último posto, com apenas sete pontos.