Jogaço!



O Girona venceu o Betis por 3-2, numa partida da 30.ª ronda da Liga espanhola, e reforçou o terceiro lugar da prova.



Com Rui Silva de início, os andaluzes sofreram o primeiro golo do jogo aos 36 minutos. Dovkyk bateu o guarda-redes da marca de penálti e fez o 1-0. No entanto, o conjunto de Pellegrini igualou a contenda em cima do intervalo graças a uma «chapelada» de Willian José.



O avançado ucraniano devolveu a vantagem ao Girona com novo golo aos 65 minutos. Mais uma vez o Betis foi capaz de responder, já com William Carvalho em campo, e chegou ao empate com novo golo de Willian José.



O herói da partida acabaria por ser Stuani. O experiente avançado uruguaio fez o 3-2 final aos 90+2 e deixou o Girona com 65 pontos, a um do Barcelona, segundo classificado. Por seu turno, o Betis é 7.º com 42 e está fora dos lugares europeus.



Classificação da Liga espanhola



No outro jogo deste domingo, Bebé jogou 25 minutos no empate sem golos do Rayo Vallecano frente ao Celta de Vigo, nos Balaídos. As duas equipas continuam separadas por dois pontos e perto dos lugares de descida.



[IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN]