O Girona é mais líder. E já não é uma surpresa. Na visita ao Rayo Vallecano, nos arredores de Madrid, não muito longe da casa do poderoso Real, impôs mais uma vez a qualidade do seu jogo e somou mais três pontos.

O Rayo começou melhor, surpreendeu os líderes da prova com um golo de Álvaro García logo aos cinco minutos, mas os catalães acordaram e operaram a ‘remontada’. O ucraniano Dovbyk empatou ainda antes do intervalo e o brasileiro Savinho fechou o resultado, já no segundo tempo.

O Girona transpira qualidade e confiança. É, cada vez mais, uma equipa difícil de bater. Mesmo quando o jogo esteve equilibrado e a vitória podia cair para qualquer dos lados, deu sempre a ideia de que a formação visitante tinha mais argumentos para triunfar.

Bebé voltou a entrar na reta final, mas desta vez não foi talismã. O Rayo Vallecano vai num tranquilo nono lugar com 18 pontos. O Girona lidera, com 34. Vai passar o resto do fim de semana confortavelmente instalado no sofá da liderança, a ver se os perseguidos perdem pontos.