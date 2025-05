O Girona voltou aos triunfos no campeonato espanhol, esta segunda-feira, 11 jogos depois. A equipa da Catalunha venceu na receção ao Maiorca, por 1-0, em jogo da 34.ª jornada.

O único golo da partida foi apontado pelo uruguaio Cristhian Stuani, aos dez minutos.

Samu Costa foi titular nos anfitriões, enquanto Chiquinho não saltou do banco.

O Girona está no 15.º lugar, com 38 pontos, seis acima da zona de despromoção. Já o Maiorca, ocupa o 10.º posto, com 44 pontos e desperdiçou a oportunidade de entrar nos lugares europeus. Os maiorquinos estão em igualdade pontual com o Rayo Vallecano (oitavo, que dá acesso à Liga Conferência) e a apenas dois pontos do Celta de Vigo (sétimo, lugar de Liga Europa).