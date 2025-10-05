Espanha: golo de André Silva não evita primeira derrota do Elche
Ex-FC Porto, Toni Martínez, marcou no triunfo do Alavés
O quarto golo de André Silva na Liga espanhola não foi suficiente para evitar a primeira derrota do Elche na prova. Aconteceu à oitava jornada, na casa do Alavés, por 3-1.
Os bascos foram muito superiores ao longo do encontro [remataram por 25 ocasiões, contra apenas seis tentativas do Elche], mas só à entrada do derradeiro quarto de hora conseguiram desbloquear o nulo no marcador, por Carlos Vicente, de penálti.
Logo de seguida, David Affengruber foi expulso no Elche e o 2-0 não tardou, num grande golo do ex-FC Porto, Toni Martínez, aos 80 minutos. O avançado espanhol mostrou potência no arranque e no remate, rasteiro e bem colocado, que não deu hipóteses de defesa a Iñaki Peña.
Na compensação, André Silva, que tinha entrado aos 69 minutos [substituiu Rafa Mir, momento em que o espanhol foi alvo de insultos, vindos das bancadas, que levaram à interrupção do jogo], ainda reduziu para o Elche [90+3m], na conclusão de uma bela jogada do ataque dos valencianos, mas o Alavés marcou na resposta, por Lucas Boyé, fechando o jogo em 3-1.
No Elche, destaque ainda para a aposta no médio português Martim Neto, lançado pelo técnico, Eder Sarabia, após o intervalo.
O triunfo permite ao Alavés aproximar-se do Elche na tabela classificativa da La Liga. Os bascos somam agora 11 pontos, menos dois do que o adversário deste domingo.
