Um jogo aberto, repleto de chances de golo até ao final e com boa moldura humana. A Real Sociedad recebeu e venceu o Villareal nesta segunda-feira, mas acabou por perder diante dos seus adeptos, por 1-0.

A Real Sociedad ameaçou logo na primeira parte e até acertou no poste esquerdo da baliza da equipa caseira, por Sucic. Ficou o aviso, mas o Villareal também dispunha das suas chances.

No entanto, o que mudou o jogo foi uma corrida excecional de Takefusa Kubo, japonês da Real Sociedad que percorreu meio campo para fazer o 1-0. Já na área, tirou um defesa do caminho e bateu o guarda-redes com classe.

As duas equipas procuram assegurar um lugar europeu. O Villareal fica no mesmo quinto lugar mas mais distante do quarto posto, com 30 pontos. Já a Real Sociedad soma 28 e está no sétimo posto, com os mesmos pontos do Girona.