O Athletic Bilbao divulgou, em comunicado oficial, que a partida frente ao Granada será retomada esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, às 20h00, depois de o jogo ter sido suspenso devido à morte de um adepto nas bancadas.

A equipa basca teve de regressar ao hotel onde estava hospedada, em Granada, para aguardar a decisão do Tribunal de Competições Profissionais sobre a data para o reinício do jogo.

O regulamento define que «devido ao apertado calendário oficial, nos casos em que, por causa regulamentar, o árbitro suspenda um jogo antes do seu início ou fim, a equipa visitante deverá esforçar-se por permanecer no local onde decorre a prova. local para que, caso cesse o motivo da suspensão, a partida possa ser disputada nas vinte e quatro horas seguintes. Caso persista a situação que impediu a realização da partida, a mesma será realizada na primeira data em que os dois clubes estão disponíveis para jogar».

«A causa que originou a suspensão cessou e por isso estão reunidas as condições para que o jogo se realize nas próximas 24 horas», pode ler-se também no comunicado oficial do clube.

De recordar que o Athletic Bilbao vencia o Granada por 1-0 quando o jogo foi suspenso, ainda na primeira parte.



