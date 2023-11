O Granada, com Manafá em estreia, venceu por 3-0 no reduto do Arosa, mas poderá não avançar aos 32-avos da Taça do Rei.

Em causa, está a alegada utilização irregular do guarda-redes Adrián López, que esta quinta-feira foi promovido à titularidade e relegou o português André Ferreira para o banco.

O guardião de 24 anos está inscrito pelo Granada B e a sua utilização no jogo da Taça infringe os regulamentos, uma vez que a competição é considerada não-profissional.

Segundo as regras, jogadores das equipas secundárias «deverão ter menos de 23 anos» e, no caso específico dos guarda-redes, «apenas em competições profissionais poderão integrar a equipa principal desde que tenham menos de vinte e cinco anos de idade, independentemente de a sua licença ser profissional ou não profissional».

Desta forma, Adrián López poderia ser utilizado na liga espanhola – já foi convocado em sete jogos-, que é considerada profissional, mas a Taça do Rei tem um estatuto diferente, assim como a Supertaça, sendo dependente da RFEF.

Entretanto, o presidente do Arosa, Manuel Abalo Portas, confirmou que vai reclamar o jogo.

«Quando chegamos ao intervalo, informaram-nos disso. O delegado contou-me que o árbitro sabia disso desde o início. Vimos os dirigentes do Granada muito nervosos. Queremos viver uma noite como esta novamente. Por esse motivo, vamos alegar a utilização irregular», afirmou, citado pela Marca.

O treinador do Granada, por sua vez, remeteu a questão para os dirigentes. «Não tenho novidades, sei o que vocês sabem. Trata-se de uma questão administrativa, ganhámos o jogo, que era o que tínhamos de fazer. Era essa a nossa obrigação, a partir daí não posso dizer mais nada.»