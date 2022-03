No primeiro jogo depois da saída do técnico Robert Moreno, o Granada voltou a desiludir. Com Domingos Duarte e Max de início, os andaluzes foram derrotados em casa pelo Elche (1-0).



O emblema de Alicante marcou o único golo do encontro aos 11 minutos. O sensacional contra-ataque do Elche começou em Fidel e terminou no próprio Fidel que surgiu na área a empurrar para baliza o passe de Milla.



Com esta vitória o Elche chegou aos 32 pontos e está confortavelmente no 13.º lugar enquanto o Granada é 17.º com 25 e pode acabar a ronda em zona de descida.