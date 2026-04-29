Já é conhecido o castigo aplicado a Esteban Andrada, guarda-redes do Saragoça que deu um soco a um adversário, Jorge Pulido, do Huesca, na segunda divisão espanhola.

O guarda-redes argentino vai cumprir uma suspensão de 13 jogos em competições domésticas. 12 pela gravidade do ato, um pelo cartão vermelho. Andrada recebeu o castigo mais severo previsto pelos regulamentos.

Dani Jiménez, guarda-redes do Huesca, também foi suspenso por quatro jogos por ter desferido outro golpe durante o confronto entre os jogadores de ambos os clubes. E Dani Tasende, jogador do Saragoça, também foi suspenso por dois jogos.

As sanções foram impostas pelo Comité de Disciplina da RFEF, a Real Federação Espanhola de Futebol. O próprio Esteban Andrada pediu desculpa pelo sucedido.

«A verdade é que estou muito arrependido pelo sucedido. Não é uma boa imagem para o clube e para os adeptos e mesmo para um profissional como eu», referiu.