A ‘catedral’ de San Mamés ainda tem a sua magia. O ambiente criado pelo público basco consegue embalar o Athletic para grandes jogos.

Foi o que aconteceu este sábado, com uma goleadad (4-0) a coroar um domínio completo sobre o Rayo Vallecano.

O ponta-de-lança Guruzeta fez o primeiro golo, a meio do primeiro tempo.

A segunda parte abriu com um autogolo do defesa uruguaio Espiño, que praticamente acabou com as hipóteses de reação do Rayo vallecano.

Desta vez, Bebé não saiu do banco de suplentes da equipa madrilena, tendo o colombiano Radamel Falcao jogado os últimos 20 minutos.

Mas quem marcou golos foram os irmãos Williams, aproveitando a fase em que o jogo ficou mais aberto. Primeiro foi Iñaki, aos 64 minutos, depois foi Nico, aos 68.

Jogo resolvido e goleada consumada. O Athletic subiu ao quinto lugar, à condição, fugindo à rival Real Sociedad, que joga mais tarde, com o Osasuna.