O encontro entre o Sp. Gijón e o Leganés, da 28.ª jornada da II Liga espanhola, foi suspenso devido à morte de um espectador, de 82 anos, nas bancadas do El Molinón, nas Astúrias.

A partida foi interrompida logo no terceiro minuto, depois de ter sido ativado o protocolo de incidente nas bancadas. A informação foi partilhada nos ecrãs do estádio e os jogadores permaneceram no relvado durante cerca de 15 minutos, até que o árbitro ordenou a retirada das equipas para os balneários.

Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica.



En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes.



Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio. #RealSporting — Real Sporting (@RealSporting) March 1, 2026

A suspensão do encontro foi oficializada perto das 17h00 locais, menos uma em Portugal, sendo que, pouco depois, foi divulgada a informação de que um adepto, de 82 anos, tinha falecido na bancada em consequência de uma indisposição grave.

Ainda não é conhecida a nova data para o encontro.