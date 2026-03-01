O encontro entre o Sp. Gijón e o Leganés, da 28.ª jornada da II Liga espanhola, foi suspenso devido à morte de um espectador, de 82 anos, nas bancadas do El Molinón, nas Astúrias.

A partida foi interrompida logo no terceiro minuto, depois de ter sido ativado o protocolo de incidente nas bancadas. A informação foi partilhada nos ecrãs do estádio e os jogadores permaneceram no relvado durante cerca de 15 minutos, até que o árbitro ordenou a retirada das equipas para os balneários.

A suspensão do encontro foi oficializada perto das 17h00 locais, menos uma em Portugal, sendo que, pouco depois, foi divulgada a informação de que um adepto, de 82 anos, tinha falecido na bancada em consequência de uma indisposição grave.

Ainda não é conhecida a nova data para o encontro.

