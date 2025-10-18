O Barcelona anunciou, este sábado, que Lamine Yamal está de volta aos convocados.

O extremo espanhol já recuperou de lesão e está apto para defrontar o Girona, assim como Fermín López.

Yamal não joga desde 1 de outubro, quando o Barça perdeu na receção ao Paris Saint-Germain (2-1). O jovem de 18 anos teve uma recaída do problema na região púbica, que o tinha afastado de quatro jogos do Barcelona em setembro, e parou mais de duas semanas, ficando até de fora dos compromissos da seleção espanhola.

O Barcelona, diga-se, recebe o Girona esta tarde (15h15).