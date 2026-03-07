O Levante, orientado por Luís Castro, empatou este sábado frente ao Girona por 1-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada da liga espanhola.

Apesar do volume ofensivo por parte da formação dirigida pelo técnico português (dez remates), o Levante não foi capaz de abrir o marcador na primeira parte.

Já no segundo tempo, Carlos Espi (50m), que soma três golos em dois jogos, fez o primeiro na partida. No entanto, em cima da hora de jogo (59m), o médio Jon Ander Olasagasti foi expulso da partida, depois de ver cartão vermelho direto.

Mesmo reduzida a dez jogadores, a formação de Luís Castro tentou segurar a vantagem, mas deitou tudo a perder quando, aos 90+4, Joel Roca, assistido por Alejandro Francés, restabeleceu a igualdade.

Balde de água fria para o Levante que, com este empate, continua na zona de despromoção, no 19.º lugar, com 22 pontos. O Girona, por sua vez, é 12.º lugar com 31 pontos.

Também este sábado, o Maiorca de Samu Costa empatou na deslocação ao Osasuna por 2-2.

Vedat Muriqi continua com veia goleadora e, aos 35 minutos, abriu a contagem no marcador. O avançado de 31 anos já leva 18 golos na corrente temporada. Na segunda parte, o jogador do Kosovo apontou o «bis», aos 61 minutos.

O Osasuna esperou até ao fim para reagir à desvantagem. Kike Barja (89m) e Ante Budimir (90+4m) fizeram os golos que evitaram a derrota da equipa da casa.

Com este resultado, o Maiorca é 18.º classificado - primeiro abaixo da linha de água - com 25 pontos. Já o Osasuna, soma 34 pontos e ocupa o décimo lugar.