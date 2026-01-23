Espanha: Levante de Luís Castro vence pela primeira vez em casa
Equipa valenciana consegue três pontos preciosos
O Levante, treinado pelo português Luís Castro, estreou-se nesta sexta-feira a vencer em casa esta temporada para a Liga espanhola de futebol, ao derrotar o Elche, por 3-2, na abertura da 21.ª jornada, aproximando-se provisoriamente da zona de permanência.
O Elche alinhou com os portugueses Martim Neto, de início, e André Silva, como suplente utilizado.
Em Valência, a equipa da casa chegou ao triunfo com um golo do uruguaio Alan Matturro em tempo de compensação, aos 90+6 minutos, pouco depois de, aos 90+2m, o suplente marroquino Adam Boayar ter igualado o marcador.
Antes, Pablo Martínez, ao minuto 50, e Adrián de la Fuente, aos 68m, deram a volta ao tento inaugural de Álvaro Rodríguez a favor do Elche, aos 11m.
O Levante continua em zona de descida, na 19.ª e penúltima posição, com 17 pontos, três abaixo do rival citadino Valência, 17.º classificado e derradeira equipa em lugares de permanência.
O Elche ocupa o oitavo lugar e leva os mesmos 24 pontos de Real Sociedad (nono), Athletic Bilbao (10.º), adversário do bicampeão português Sporting na oitava e última jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, e Girona (12.º), sendo que esse trio ainda jogará nesta ronda.
