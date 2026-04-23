Em jogo antecipado da jornada 33 da Liga espanhola, o Levante, orientado pelo treinador português Luís Castro, bateu o Sevilha por 2-0, num duelo importante para as contas da permanência.

Um golo de Ivan Romero aos 38 minutos, num belo remate de primeira com a bola a saltitar, estabeleceu a diferença no marcador. Já nos descontos da segunda metade, o mesmo Romero bisou e fez o 2-0.

O português Fábio Cardoso não saiu do banco do Sevilha. Esta vitória do Levante permite que a equipa some 32 pontos, na 19.ª posição, a dois do 17.º classificado... que é precisamente o Sevilha.

Entre o 18.º (Alavés) e o 13.º (Rayo Vallecano) há apenas uma diferença de três pontos. Prevê-se uma luta acesa pela permanência nas restantes jornadas da Liga espanhola.