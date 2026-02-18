Espanha: Levante de Luís Castro volta a perder e complica manutenção
Equipa espanhola perdeu na receção ao Villarreal por 1-0
O Levante, orientado pelo treinador português Luís Castro, perdeu na receção ao Villarreal, de Renato Veiga, por 1-0. O técnico luso soma a terceira derrota consecutiva e afunda-se, cada vez mais, na tabela classificativa.
Numa primeira parte sem grande história, foi preciso esperar pelos 57 minutos para o Villarreal se adiantar no marcador. Mikautadze fez o décimo golo ao serviço do «submarino amarelo» nesta temporada.
O Levante que, apesar de jogar em casa, não foi capaz de chegar à igualdade e conquistar um ponto que, nas contas da manutenção, podia ser importante. Até ao apito final, o resultado não se alterou.
O Villarreal, já com Renato Veiga em campo (entrou aos 79 minutos para o lugar de Marin), conseguiu manter o controlo da partida e somou os três pontos, subindo ao terceiro lugar com 48 pontos. Já o conjunto de Luís Castro ocupa a 19.ª e penúltima posição da liga espanhola com 18 pontos.
FINAL | #LevanteUD 0-1 @VillarrealCF #LevanteUDVillarreal pic.twitter.com/TrbgoSjEIY— Levante UD (@LevanteUD) February 18, 2026