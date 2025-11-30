Internacional
Há 25 min
Espanha: Levante despede o treinador
Julián Calero, que não época passada subiu a equipa de Valência à Liga espanhola, não resistiu aos maus resultados nos primeiros meses da temporada
Julián Calero, que não época passada subiu a equipa de Valência à Liga espanhola, não resistiu aos maus resultados nos primeiros meses da temporada
O Levante anunciou a demissão de Julián Calero do comando técnico da equipa.
Calero, que reconduziu a equipa de Valência de regresso à Liga espanhola na última temporada, não resistiu a mais um desaire, o último neste sábado na receção ao Athletic Bilbao (2-0).
O Levante perdeu os últimos quatro jogos e está no 19.º lugar do campeonato com 9 pontos, os mesmos do «lanterna vermelha» Oviedo, equipa também recém-promovida.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS