O avançado do Barcelona, Robert Lewandowski, foi castigado com uma suspensão de três jogos, após a expulsão no último jogo do campeonato, em casa do Osasuna, que terminou com vitória catalã por 2-1.

O comité de disciplina da liga espanhola aplicou uma partida de suspensão ao polaco pelo cartão vermelho por duplo amarelo, além de outros dois jogos por «menosprezo ou desconsideração», devido ao gesto que o futebolista fez ao abandonar o relvado.

Quando seguia em direção aos balneários, Lewandowski colocou o dedo no nariz e, segundo o relatório de Gil Manzano, apontou o polegar para o árbitro auxiliar e para o quarto árbitro. O jogador, por sua vez, já defendeu que se dirigia ao treinador Xavi.

Assim, o atacante blaugrana vai falhar o dérbi com o Espanhol no Camp Nou e a deslocação ao terreno do Atlético de Madrid, ambos para o campeonato, além de ficar de fora do encontro da Supertaça de Espanha, frente ao Bétis.

Também Gerard Piqué, que já terminou a carreira, foi suspenso por quatro jogos, por «insultos, ofensas verbais e atitudes injuriosas», isto depois de ter criticado reiteradamente a equipa de arbitragem ao intervalo, no túnel, o que lhe valeu a expulsão.

