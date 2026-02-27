Espanha: Luís Castro volta a vencer cinco jogos depois
Levante bateu o Alavés por 2-0
O Levante, orientado por Luís Castro, venceu por 2-0 na receção ao Alavés e voltou a somar três pontos, isto depois de um empate e quatro derrotas consecutivas.
Na primeira parte, o Alavés esteve por cima do jogo. O Levante, incapaz de criar perigo (realizou apenas três remates, um dos quais à baliza), segurou o nulo até ao intervalo.
No segundo tempo, Victor Parada, que já tinha visto amarelo nos primeiros 45 minutos, foi expulso aos 61. Reduzida a dez jogadores, a formação visitante não foi capaz de manter o domínio de outrora e Carlos Espi (88m) aproveitou para fazer o primeiro do jogo.
Nos descontos, o avançado espanhol apontou o «bis» (90+7m), carimbando a vitória para os comandados de Luís Castro.
Com este resultado, o Levante continua na zona de despromoção, no 19.º lugar, com 21 pontos, a quatro da zona de permanência. O Alavés, por sua vez, ocupa o 14.º com 27 pontos.
