O Levante, orientado por Luís Castro, venceu por 2-0 na receção ao Alavés e voltou a somar três pontos, isto depois de um empate e quatro derrotas consecutivas.

Na primeira parte, o Alavés esteve por cima do jogo. O Levante, incapaz de criar perigo (realizou apenas três remates, um dos quais à baliza), segurou o nulo até ao intervalo.

No segundo tempo, Victor Parada, que já tinha visto amarelo nos primeiros 45 minutos, foi expulso aos 61. Reduzida a dez jogadores, a formação visitante não foi capaz de manter o domínio de outrora e Carlos Espi (88m) aproveitou para fazer o primeiro do jogo.

Nos descontos, o avançado espanhol apontou o «bis» (90+7m), carimbando a vitória para os comandados de Luís Castro.

Com este resultado, o Levante continua na zona de despromoção, no 19.º lugar, com 21 pontos, a quatro da zona de permanência. O Alavés, por sua vez, ocupa o 14.º com 27 pontos.