O guarda-redes Andriy Lunin é baixa de última hora no Real Madrid para o duelo desta noite com o Maiorca.

O internacional ucraniano sofreu uma contusão na mão direita no último treino dos «merengues» e foi rendido na convocatória por Fran González. Ainda assim, Thibaut Courtois, como habitualmente, deverá ser titular na baliza.

A receção do Real Madrid ao Maiorca está marcada para as 20h30 desta quarta-feira e os madrilenos estão obrigados a ganhar para evitarem que o Barcelona seja campeão no sofá.