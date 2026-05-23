O Maiorca, do português Samu Costa, foi despromovido ao segundo escalão, apesar de ter vencido o Oviedo (3-0), este sábado, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola.

Com o médio luso – chamado por Roberto Martínez para o Mundial – a titular, o Maiorca venceu graças aos golos de Pablo Torre (42m), Manu Morlanes (83m) e Vedat Muriqi (88m). No entanto, a conjugação dos outros resultados impossibilitou a permanência da equipa das Ilhas Baleares.

Quem acompanha o Maiorca na descida à segunda divisão espanhola, além do Oviedo, que já estava despromovido há várias semanas, é o Girona, que empatou a uma bola na visita ao Elche, de André Silva e Martim Neto, que também lutava por uma vaga na próxima edição do campeonato.

Contas feitas, o Oviedo termina em último, com 29 pontos, enquanto o Girona fecha a campanha de 2026/27 na penúltima posição, com 41. Por fim, o Maiorca morre na praia, ao terminar no antepenúltimo posto, com os mesmos 42 pontos de Osasuna (17.º) e Levante (16.º), com quem ficou em desvantagem num campeonato a três.

Curiosamente, o Levante, comandado pelo português Luís Castro, assegurou a manutenção, apesar do desaire na visita ao Betis, por 2-1.

Abde Ezzalzouli, logo aos cinco minutos, abriu o marcador para a formação bética, mas Carlos Espi (45+1m) empatou em cima do intervalo. Já no segundo tempo, Pablo Fornals garantiu os três pontos à equipa de Sevilha.

À semelhança do Levante, também o Osasuna foi derrotado nesta derradeira ronda, desta feita por 1-0, no terreno do Getafe. Esta vitória permite ao Getafe garantir o sétimo lugar e agarrar o último bilhete para as competições europeias, disputando as pré-eliminatórias da Liga Conferência na próxima época.

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