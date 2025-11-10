O Atlético de Madrid anunciou, esta segunda-feira, a venda de ações a um fundo de investimento, que se vai tornar no acionista maioritário do emblema espanhol.

Segundo o comunicado dos «colchoneros», Miguel Ángel Gil e Enrique Cerezo vão continuar como CEO e presidente, respetivamente. Os dirigentes e outras duas entidades concordaram em vender parte das suas ações, mas vão continuar com uma participação minoritária quando o acordo com a Apollo Sports Capital estiver concluído, o que se prevê que aconteça no primeiro trimestre de 2026.

O fundo de investimento vai deter entre 51 e 55 por cento das ações, num negócio avaliado em 2,5 mil milhões de euros, segundo a agência Reuters.

O Atlético de Madrid esclareceu que a chegada da Apollo Sports Capital vai significar uma injeção económica para o clube «para apoiar os planos de longo prazo, incluindo investimentos adicionais em equipas e grandes projetos de infraestruturas.»