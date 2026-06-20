Oito anos depois, o Málaga está de regresso à primeira divisão espanhola! Depois de alguns anos a navegar entre o terceiro e o segundo escalões, o Málaga conseguiu o último bilhete para a subida à La Liga.

Um jogo que teve momentos de tensão antes e durante o encontro. Na antecâmara, o autocarro dos visitantes do Málaga foi apedrejado. No final do jogo, houve cartão vermelho para o brasileiro Thalys (Almería).

Uma vitória sobre o Almería na segunda mão do play-off, por 2-1, foi o suficiente para conseguir tal feito. Chupe, o goleador de serviço dos malaguenhos, inaugurou o marcador já na segunda parte, aos 65 minutos.

O mesmo Chupe, que já foi associado a clubes lusos, assistiu o virtuoso Larrubia, esquerdino que finalizou com classe o 2-0. Se os adeptos do Málaga já celebravam, o experiente Leo Baptistao reduziu a diferença no marcador aos 76m.

O Almería, que tem uma participação maioritária de Cristiano Ronaldo e tem nos quadros os lusos André Horta (lesionado), Nelson Monte e Gui Guedes, terá de esperar pelo menos mais um ano para regressar à La Liga.

Málaga junta-se a Racing Santander (vencedor da La Liga 2) e Deportivo Corunha na subida ao principal escalão.