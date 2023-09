O Ministério Público de Espanha avançou com uma queixa contra Luís Rubiales, presidente suspenso da federação espanhola, na sequência do beijo à jogadora Jenni Hermoso, após a conquista do título mundial de futebol feminino.

Embora o caso remonte a 20 de agosto, Hermoso só apresentou queixa esta semana, e o Ministério Público avança agora com o processo legal.

O relato da jogadora é incluído na queixa, com Jenni Hermoso a descrever que Rubiales agarrou-a «com as duas mãos» e deu-lhe um beijo «sem consentimento». A internacional espanhola alega ainda que tanto ela como as pessoas mais próximas sofreram depois uma «pressão constantante e reiterada» de elementos profissionalmente próximos ao presidente da federação, para que «justificasse publicamente e aprovasse o ato cometido contra a sua vontade».

O Ministério Público pede, por isso, que Rubiales seja acusado de agressão sexual e coação.