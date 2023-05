O ex-jogador e antigo treinador espanhol, Arsénio Iglésias, «a maior figura da história» do Deportivo da Corunha, faleceu esta sexta-feira, aos 92 anos.



«Arsénio Iglésias é a maior figura da história do clube e a pessoa com maior influência direta nos relvados nos 116 anos de existência deste emblema», lê-se na nota divulgado pelo clube galego.



O «bruxo do Arteixo», como era conhecido em referência à cidade em que nasceu na Galiza, é o treinador com mais jogos oficiais no histórico clube espanhol. Arsénio Iglésias levou o Depor à conquista da primeira Taça do Rei da sua história (1994/95) e ao um inédito segundo lugar na Liga espanhola no ano anterior.

Entre jogador e treinador, Inglesias fez 714 jogos pelo Depor durante um período de 25 anos.

Arsénio chegou a orientar de forma breve o Real Madrid em 1996, naquela que foi a sua última experiência como treinador ao mais alto nível.